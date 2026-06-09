３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会の幹部、横綱豊昇龍（立浪）ら力士、行司、呼び出しら約１３０人が９日、航空機に搭乗して羽田空港から出発した。昨年のロンドン公演は、ケガのため参加できなかった義ノ富士（伊勢ヶ浜）にとって、初めての海外公演。「ケガは大丈夫。昨日はガッツリ稽古をして体は痛いですけど。初めての海外