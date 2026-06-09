【ニューヨーク＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本と対戦するオランダが８日、ニューヨークでウズベキスタンとの親善試合に臨み、２―１で辛勝した。前半にハクポ（リバプール）のＰＫで先制し、試合終盤に追いつかれたものの、終了間際にハクポがＰＫを決めて勝ち越した。「４―３―３」の布陣で臨んだオランダは、格下相手に長い時間、主導権を握った。目を引いたのは、攻撃のスイッチを入れ