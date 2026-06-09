北朝鮮メディアはきょう、中国の習近平国家主席と金正恩総書記との会談を「歴史的な会談」と位置付け、大々的に報じました。北朝鮮を7年ぶりに訪れている習主席はきょう、平壌で最終日となる2日目の日程を迎えました。北朝鮮メディアはきょう、習主席を空港で出迎える金総書記の様子や、会談の模様を伝え、「歴史的な会談」と報じています。また、会談後には両首脳が晩餐会や歓迎公演にも出席する様子が報じられ、中朝友好をアピー