タレントの薬丸裕英が8日、自身のアメブロを更新。36回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショット薬丸は「本日6月8日は結婚記念日」と報告し、妻で元アイドルの石川秀美さんとの夫婦ショットを披露。当日の予定について「今日は一緒にお祝いは出来ませんが、少し時期をずらして二人でゆっくり旅行へ行く予定です」と、今後の計画を明かした。結婚から36年という節目を迎