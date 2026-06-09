フリーアナウンサーの植草結樹（66）が9日、インスタグラムを更新。次男でRKB毎日放送（福岡市）の植草峻（しゅん）アナウンサー（26）が9日夜のABCラジオ「フレッシュアップベースボールソフトバンク−阪神」の実況を務めることを告知した。「次男が実況するラジオのソフトバンク−阪神はABCラジオにも流れる。父植草貞夫が最後にABCラジオで放送したのが1995年。あれから31年。孫植草峻の実況をABCラジオで聴くことになるとは