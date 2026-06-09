牛丼チェーンの「すき家」は、2026年6月9日9時から順次「6月得すきクーポン」第2弾を、公式アプリ限定で配信しています。期間限定ドリンクの「レモネードスカッシュ」と、カレー商品がお得に楽しめます。メガサイズも対象「レモネードスカッシュ」（レギュラー・メガ）が30円引きになるクーポンが配信中です。30日23時59分まで利用できます。また、6月22日9時から、カレー商品各種が30円引きになるクーポンが登場します。トッピン