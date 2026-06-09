ＳＧホールディングスは４日続伸している。８日、５月におけるデリバリー事業の取扱個数（速報値）を発表した。５月の合計取扱個数は前年同月比４．７％増の１億９００万個と前年同月を上回る状況が続いており、好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS