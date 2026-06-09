クロスキャットは高い。８日取引終了後、ＯｒａｃｌｅＣｌｏｕｄＩｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（ＯＣＩ）環境を要件定義不要で短期間・高品質に導入する「ＯＣＩインフラ構築サービス」を提供開始すると発表した。これにより、データ活用による業務の高度化に向けた取り組みを迅速に進めることが可能になるという。 出所：MINKABU PRESS