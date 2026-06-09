ジェーシービーは、JCBカード会員を東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの完全貸切に招待するキャンペーン『JCB マジカル クリスマス 2026』のショートドラマについて、メイキング映像を6月9日に初公開することを発表した。 （関連：【画像あり】『JCB マジカル クリスマス 2026』キャンペーン告知画像） ジェーシービーは6月4日よ