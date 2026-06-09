瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りになっています。昼過ぎ以降も雲に覆われるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で25度、高松で24度の予想です。8日と同じくらいかやや高い気温になります。 10日は高気圧に覆われて、広く日差しが届く見込みです。湿度が低く、カラッとした体感になるでしょう。朝の最低気温は岡山で16度、津山で12度、高松で18度の見通しです。日中の最高気温は岡山と津山で28度、高松