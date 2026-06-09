北中米ワールドカップを戦う日本代表に嬉しい兆しが見えた。冨安健洋が本大会初戦を前に実戦での出場時間を延ばしたのだ。韓国メディア『OSEN』が「“日本のキム・ミンジェ”トミヤスが70分プレーした、日本の守備の中心が復帰…オランダ戦先発争いへ」と題して注目している。【写真】元サッカー韓国代表の美人妻、大胆水着SHOT日本代表は6月8日（日本時間）、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイでU-19日本代表と非公開の練習試