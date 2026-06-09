開催：2026.6.9 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 2 - 5 [フィリーズ] MLBの試合が9日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとフィリーズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。 2回表、8番 アドリア・ガルシア 4球目を