株式会社サイトロンジャパンは、Player Oneの天体撮影向けカメラ「XENA 585M」を6月9日（火）に発売する。 ソニー製の裏面照射型モノクロCMOSセンサー「IMX585」を採用。ピクセルピッチ2.9μm、画素数は約830万。 最大飽和電荷容量（FullWell）47ke-により、広いダイナミックレンジを生かした撮影が可能という。ガイドカメラ用途に加え、星雲などのディープスカイ撮影にも対応する。さらに、月や太陽な