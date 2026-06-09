北中米ワールドカップに挑む日本代表は６月８日、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、初日のトレーニングを実施した。練習後、取材に対応したフェイエノールトのDF渡辺剛に、前日に発表されたロビン・ファン・ペルシ監督の電撃解任について尋ねると、こう胸中を露わにした。「すごく悲しいですね。僕も（チームメイトの上田）綺世もそうですけど、本当にすごく信頼してもらっていましたし、いい時も悪い時もあった中で、