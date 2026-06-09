【その他の画像・動画等を元記事で観る】 すりぃとKANA-BOONによる初のコラボレート楽曲、すりぃ「チューインガム feat. KANA-BOON」が、6月9日より配信スタート。併せて、同曲のMVも公開された。 ■5人同時にチューインガムを膨らませたときに起きた奇跡の5ショットは必見！ すりぃ「チューインガム feat. KANA-BOON」は、作詞・作曲を すりぃと谷口鮪（KANA-BOON）が共作し、さらに編曲はす