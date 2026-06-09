【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月9日24時34分放送の育音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に、緑黄色社会が登場。 高校の同級生と幼なじみの4人で結成され、来年で結成15周年。今や多くの楽曲がドラマや映画、アニメの主題歌に起用される人気バンドに。彼女たちはなぜ学生バンドから国民的バンドへと成長できたのか？意外にも思える挫折の日々と、4人ならではの楽曲制作の裏側に迫る。 ■ドラマ『月夜行