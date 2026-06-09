9日11時現在の日経平均株価は前日比460.17円（0.72％）高の6万4484.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は955、値下がりは564、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を373.10円押し上げている。次いでアドテスト が219.64円、キオクシア が26.52円、太陽誘電 が23.47円、村田製 が22.53円と続く。 マイナス寄与度は206.76