台湾メディアの自由時報は8日、「税金を使って外国人をもてなすことに不満！」と題し、日本の地方自治体が外国人観光客向けの優遇措置を次々と取り消していると伝えた。記事は、「日本では地方観光経済の活性化を目的として、近年、外国人旅行者向けにさまざまな優遇策が打ち出されている。新幹線の運賃補助や観光施設の入場料割引などがその例だ。しかし、こうした措置に対しては、日本の住民から不公平だとの不満が相次いでいる