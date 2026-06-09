「奥さんに『かっこいい、ダイさんステキ』って思われたい」元WBC世界フライ級王者・内藤大助が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」に出演。51歳で筋トレに励む理由を明かした。【写真】借金生活も笑い飛ばす！2歳年上の愛妻への愛が強い内藤大助番組では、内藤が1年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着した。ジムで会員