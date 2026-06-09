6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが8日、韓国・高麗大学ファジョン体育館で、1stスタジオアルバム『HOME』の発売を記念したファンショーケース『BOYNEXTDOOR 1st Studio Album「HOME」COMEBACK SHOWCASE』を開催した。【ライブ写真】カジュアルな衣装で再登場し「06070」を披露したBOYNEXTDOORBOYNEXTDOORはSUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で構成。2023年にデビューし、昨年発売した5th EP『The Action