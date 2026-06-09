プロスポーツ・イベント・施設運営などを支える人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングス（東京都渋谷区）で「ヒトのチカラアンバサダー」を務める元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51＝現ヤ軍GM特別アドバイザー）と、サッカー元日本代表の本田圭佑氏（39）の特別対談動画が9日、公開された。母校・星稜高校の先輩、後輩である2人。「ヒトのチカラ」をテーマに熱いトークを展開した。野球、サッカーと競技は違え