「ブルージェイズ２−５フィリーズ」（８日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は４打数無安打、２三振で連続試合安打は６でストップ。リーグ２位の防御率１・５４のサンチェスから快音を響かせられず、６月初の無安打に終わった。チームの連勝は２で止まった。岡本は「４番・三塁」で先発。今季５０回２／３連続無失点を記録し、早くもサイ・ヤング賞の候補挙げられる左腕とは初対戦となった。二回無死の第１打席