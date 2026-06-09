サッカー日本代表が国内で試合をするとき、ほぼ全ての試合が無料で見ることができていることにお気づきだろうか。野球やボクシングなどが、PPV（ペイパー・ビュー）など有料での配信に舵（かじ）を切る一方で、サッカー日本代表だけは時代を逆行している。しかも、その流れはより強化されているのだ。取材を受けるのは初めてというキーマンが口にする思いとは。（デジタル編集部古和康行、敬称略）キーマンはビジネスマン「