吉本新喜劇座長のすっちー（54）が、8日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・10）に出演。妻との衝撃のやり取りを明かした。同番組では「リアル過ぎるマネーライン大調査」として、500人に街頭インタビューを実施。関西人夫婦の小遣い、趣味代、美容代、プレゼント代の平均値を探った。その中で、サイズや趣味が合わないプレゼントに困惑するという妻側の意見が紹介されると、MCのなるみは「ちょっとずつ