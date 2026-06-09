6月5日放送の『報道ステーション』（テレビ朝日系）で、メインキャスターを務める大越健介氏（64）による、「国旗損壊罪」新設法案に関するコメントが物議を醸している。6月1日、自民党は「国旗損壊罪」新設法案の内容を大筋で了承。同番組では、高市首相にとって同法案の設立が長年の悲願であったことを伝えた。「この法案では、『人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損した場合』に、『2年以下の拘禁