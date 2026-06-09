「6月5日、衆参両院議長が安定的な皇位継承に向けた皇族数確保策に関し、政府に報告する『立法府の総意』案を取りまとめたと報じられました。結婚後の女性皇族が身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案への評価に関する表現を『基本的に妥当』から『了とする』に変更し、容認する方向で調整が進められていました」そう語るのは皇室担当記者。各党・各会派が集まる次回の全体会議は6月8日に開催され、総意