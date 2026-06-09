星稜高時代の恩師との思い出や海外での挫折などを激白人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングス株式会社は9日、「ヒトのチカラ アンバサダー」を務める松井秀喜氏と本田圭佑氏の特別対談動画を公開した。ともに星稜高（石川）出身という縁を持つ大スターの2人が「ヒトのチカラ」をテーマにトークを展開している。動画は前編と後編に分かれており、前編は「人として強くなるために」をテーマに進行。高校時代の恩師と