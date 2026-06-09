ロッテのソトは熱い思いでチームメートを鼓舞パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」が8日に公開され、ゲストの梶谷隆幸さんが元同僚であるロッテのネフタリ・ソト外野手の人柄について語った。6月4日のヤクルト戦（神宮）に勝利したロッテ。ソトは2本の適時打を含む3安打3打点の活躍を見せた。2023年までDeNAでプレーし、外国人選手でありながら今季からロッテのキャプテンに就任。DeNA時代に一