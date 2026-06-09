高市早苗首相（65）が2月の衆院選で掲げた「飲食料品の消費税率2年間ゼロ」。これをめぐり、6月3日に開かれた超党派の「社会保障国民会議」（以下、国民会議）で、現行の税率8パーセントから1パーセントに引き下げる案が浮上したことが各メディアで報じられた。0パーセントへの引き下げでは、レジシステムの改修に約1年かかるが、1パ―セントでは約半年ほどで対応でき、後者の案が有力視されているという。高市氏は5日の衆院予算委