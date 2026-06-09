ナチュラル素材のアイテムと相性が良いブラウンは、今の季節こそ楽しみたいカラー。深みのある色合いが装いに上品さをプラスし、ニュアンスのある夏コーデに導いてくれます。今回は【しまむら】で見つけた「ブラウン系ワンピ」をご紹介。やわらかな雰囲気でありながら、どこか大人な印象に仕上がるのも魅力。夏らしい抜け感と落ち着きを両立した着こなしを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみてください。 フリル袖が