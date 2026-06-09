猫と生活する家で『停電』が起きたときの対策 1.猫の安全な居場所を確保する 停電が起きると、人だけでなく猫も強い不安を感じやすくなります。突然エアコンや照明が止まり、家の中が静かになった瞬間、愛猫がソファの下へ隠れてしまった…という経験がある飼い主さんも多いのではないでしょうか。 おすすめなのは、普段から使っているベッドやキャリーケースを落ち着ける場所として開放しておく方法