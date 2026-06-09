知人であるA子から聞いた、価値観の不一致が生んだ離婚の実話です。母子家庭で苦労しながら、地に足をつけて育ったA子。彼女が結婚したのは、都会育ちで父親が会社経営者という裕福な環境で育ったお坊ちゃん夫でした。育ちの格差による感覚の違いを乗り越えていたつもりだったA子ですが、ある事件をきっかけに、夫のあまりにも冷酷な本性を知ることになります。 苦労人のA子と、社長息子の夫。格差を乗り越えての結婚 A子は