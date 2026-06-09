ド軍番記者が紹介米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の“現在地”に、改めて驚きが広がっている。ドジャースがオフ日だった8日（日本時間9日）、米誌「スポーツ・イラストレイテッド」のドジャース専門サイトのノア・カムラス記者が大谷の最新データを紹介。「こんなことは、普通ではあり得ない」と記した。同記者が紹介したのは、大谷の投打の成績だった。「ショウヘイ・オオタニのOPS：.939（ナ・リーグ1位）ショウヘイ・