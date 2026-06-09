都内の選挙で苦戦が続く自民には、また手痛い敗北だ。【もっと読む】地方での「高市効果」に限界か…東京・清瀬市長選で自民現職が共産候補に敗れる衝撃7日投開票の東京都・中野区議補選で、自民公認の新人（44）が、国民民主公認の新人（33）に、739票の僅差で敗れた。告示日には、片山さつき財務相も応援に駆け付けたが、接戦を攻めきれなかった。2月の衆院選で自民は都内の全小選挙区で勝利したが、あの勢いはどこへやら