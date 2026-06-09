日本代表はベースキャンプ地のナッシュビルに入った北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州のナッシュビルに入った。ナッシュビルSCのホームスタジアム、ジオディス・パークで公開練習を実施。現地のファン約5000人が駆けつけた。日本代表はこの日、メキシコ・モンテレイから空路でナッシュビル入り。午後6時からの公開練習には、森保ジャパンを一目見ようと、日