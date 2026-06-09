「ナメプ」とは、ゲームやスポーツで対戦相手に舐めたプレーをすることを示すネットスラング。永田町でいま、最も酷い「ナメプ」に走っているのが高市首相だ。【もっと読む】「中傷動画」疑惑で高市首相またブチ切れ答弁連発し逃げ切り画策も…露呈した重大な“落とし穴”■「週刊誌記事が根拠か？」とスゴみ先の衆院選で高市陣営が野党候補の「中傷動画」の作成・配信に関わった疑惑を巡って、国会で追及されても知らぬ存ぜぬ。