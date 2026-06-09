南野拓実が森保ジャパンに合流した森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。サポートメンバーのMF南野拓実が合流し、早速見せた振る舞いが「尊敬に値する」「嬉しすぎる光景」など注目を集めている。この日、ナッシュビル入りした南野は1人早くピッチへ出て来て森保監督やコーチ陣に挨拶。指揮官に満面の笑みで出迎えられ、中村俊輔コーチらと談笑した。現地のファンに