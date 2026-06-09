人気ドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」の原作者、キャンディス・ブシュネル氏が、ファッション特化型のフリマアプリDepopで私物を販売する新ショップを開設する。今回のコラボではイベントや日常で着用してきた20点以上のアイテムが出品される。 【写真】存在感すごっきらびやかな「セックス・アンド・ザ・シティ」の女優たち ブシュネル氏は「美しいものには一度きりじゃなく、何度も使われる価値があると思うの」