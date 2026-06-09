「20年間在籍させていただきました純烈を卒業させていただくことになりました」【もっと読む】純烈の弟分「モナキ」は再生回数2億回のまさに「TikTokドリーム」デビュー前から超“モテ期”歌謡グループ・純烈の白川裕次郎（49）が2027年3月をもってグループを卒業することを8日発表、都内で会見を行った。また、白川の穴を埋めるべく、新メンバー募集も行うという。加えて大ブレーク中のモナキに続く新人発掘オーディションの開