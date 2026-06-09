佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。「天気の予想」梅雨らしい天気で、曇り空が続きます。ただ天気の大きな崩れはなく、夜には晴れるところもありそうです。「傘は必要なのかどうなのか？」曇りがちな空ですが、雨が降ることはないでしょう。雨具は持たずに出かけられそうです。「気温はどうなのか？」最高気温は各地で25℃の予想です。平年並みか平年より低いでしょ