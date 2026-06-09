韓国の5人組ダンス＆ボーカルグループ「超新星」が5月21日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で、ミニアルバム「Ichigo Ichie」の発売記念イベントを行った。【もっと読む】経済効果は1日で280億円！メンバー全員除隊のBTS再始動はまさに国策コアなファンが集まり、会場は大いに盛り上がったが、BTS復活のお祭り騒ぎなどに比べると、同じK-POPグループでも、その規模は決して大きくない。同グループといえば、すでに