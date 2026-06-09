マクドナルドから、FIFAワールドカップ 2026開催を記念し、今だけ限定で“世界の熱狂”を味わえる日本オリジナル商品が登場！本大会が開催される北中米をイメージしたバーガーやサイドメニューなど全8種類が、2026年6月17日(水)から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売されます。 マクドナルド「VIVA! ワールドマック」 販売期間：2026年6月17日(水)より期間限定販売店舗：全国のマクドナルド店舗 FIFA