熱田空襲から81年となり営まれた追悼式＝9日午前、名古屋市太平洋戦争中に米軍が名古屋市を爆撃し2千人以上が亡くなった熱田空襲から9日で81年となり、熱田区の平和地蔵尊で追悼式が営まれた。曇り空の下、遺族や地元住民ら25人ほどが参列。住職が読経し「不戦の活動を心に刻んでほしい」と呼びかけた。「熱田空襲遺跡を守る有志の会」の林信敏代表（79）によると、空襲を知る世代の参列者は高齢化で減っており、記憶の継承が