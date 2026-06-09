俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の最終回（9日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！＜最終話見どころ＆注目ポイント＞突拍子もない勢いで飛び込んだ鮨アカデミーも、いよいよ卒業へ―！みなとたちは、“渾身の一貫”という、まさに卒業試験にふさわしい課題に挑みます。3か月前には想像もしていなかった場