中国地方最高峰の大山が80回目の夏山開きを迎えた。山開き当日はあいにくの天気で、強い雨と風の中、多くの登山客が山頂を目指した。雨風のなか山頂目指し…大山で夏山開き鳥取県にある中国地方で最高峰の大山が7日、80回目の夏山開きを迎え、小雨の降る中、全国から集まった多くの登山客が山頂を目指した。しかし、6合目に着いた頃、変わりやすい山の天気が登山客の前に立ち塞がった。登山客はガイドの指示に従いながら慎重に登っ