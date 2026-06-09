長崎県五島市沖で見つかった漁網とみられるゴーストギア＝2025年8月（WWFジャパン提供）世界自然保護基金（WWF）ジャパンは8日、海に放置された業務用の漁具「ゴーストギア（幽霊漁具）」の全国的な実態把握を求める要望書を石原宏高環境相に提出した。海の生物を傷つけたり、漁業や観光の妨げになったりして環境と経済の両面に被害が出ていると訴えた。ゴーストギアは、漁の最中に切れたり、悪天候で流されたりして海中に残さ