「第52回放送文化基金賞」が9日に発表され、MBSテレビが大阪・関西万博の開幕イベントとして放送した『1万人の第九 EXPO2025』の取り組みが、放送技術部門で受賞した。【動画】万博開幕の感動がよみがえる…『1万人の第九 EXPO2025』実際の動画＆裏側の物語『1万人の第九 EXPO2025』は、昨年4月13日の万博開幕日に実施・生中継。大屋根リングとウォータープラザで1万人による「第九」大合唱が実現した。NTTグループの技術協