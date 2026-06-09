12年前、東京女子医大病院で鎮静剤を投与された当時2歳の男の子が死亡した医療事故をめぐって業務上過失致死の罪に問われた麻酔科医2人の裁判で、有罪判決を受けた医師が東京地裁の判決を不服として、東京高裁に控訴したことがわかりました。この裁判は東京女子医大病院で2014年、首の腫瘍の手術を受けた当時2歳の男の子が、鎮静剤「プロポフォール」を長時間にわたって投与され、その後、死亡した医療事故をめぐり、麻酔科医の小