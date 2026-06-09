◇インターリーグブルージェイズ2−5フィリーズ（2026年6月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は8日（日本時間9日）、本拠地でのフィリーズ戦に4戦ぶりに「4番・三塁」で先発出場。4打数無安打2三振に終わり、2―5で敗れた。6月に入り続いていた連続試合安打も6でストップ。だが守備では好守を連発し、再三チームのピンチを救った。4回には、ゲレロの打席中に球審のジャッジに不満を持ったポプキンス