夏のお弁当の食中毒対策といえば、「手洗い・消毒」「梅干しを入れる」などを思い浮かべる方が多いはず。ところが、予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんによれば、「温度管理」以外の対策は気休め程度だという。正しい「温度管理」のやり方について聞いた。25℃を超えると爆発的に増殖夏場のお弁当作りにおける食中毒対策で一番大切なのは、「冷ます工程」を中心にした温度管理です。というの